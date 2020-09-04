İpekyolu Belediyesinden “Balıkçılar Çarşısı” projesi

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından balıkçı esnafını sevindirecek “Balıkçılar Çarşısı” projesinin tanıtımı yapıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi sınırlarından geçen Akköprü Deresi kenarında kurulacak ve bu sene bitirilmesi hedeflenen “Balıkçılar Çarşısı” projesi hayata geçiyor. Belediye binasında gazetecilerle bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, proje hakkında bilgi verdi. Projenin büyük bir takdir topladığını ifade eden Kaymakam Aslan, “Koçibey Caddesi’ndeki gereksiz parkların önüne geçmek için bir çalışma yürüttük. Aynı zamanda bu cadde üzerinde satış yapan balıkçılar vardı. Bu da görüntü ve koku açısından bazı sıkıntılara neden oluyordu. Bunu da bertaraf etmek için bir proje oluşturduk. Akköprü’de yer alan parkta ‘Balıkçılar Çarşısı’ için bir çalışma düşündük. Bu çalışmada oluşturulan projede 14 dükkan düşünüldü. Projeyi bu sene bitirmeyi amaçlıyoruz. Balık pişirme yerleri, ön tarafında satış yerleri ve bir peyzaj alanı olacak. Bunu yaparken projeye entegre bir bisiklet yolu düşündük. Bunun güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra seyyarla mücadelede alternatif yerler üretebilirsek rahatlamış olacağız” dedi.

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