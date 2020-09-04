Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlerle belirlenen kurallar noktasında gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bilinçlendirilmelerini, tedbir ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Mehmetbeyoğlu, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşürü dağıttı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bayram Mercimek ile Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu da katıldı.

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