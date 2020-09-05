Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Akdamar'daki ayin öncesi Vali Bilmez'i ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası'ndaki kilisede, bu yıl 8'incisi yapılacak ayin için kente gelen Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez´i makamında ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yılda bir kez Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinin 8'incisi bu yıl, 6 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak. Ayin için Van´a gelen 85´inci Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan beraberindeki Peder Şirvan Mürzyan, Kıdemli Peder Kırikor Damatyan ile Vali Mehmet Emin Bilmez´i makamında ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Patrik Maşalyan, daha sonra Vali Bilmez ile bir süre görüştü.
Vali Bilmez, Maşalyan´ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Patrik Maşalyan da Vali Bilmez'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sonunda Vali Mehmet Emin Bilmez, Patrik Maşalyan´a günün anısına üzerinde ters lale bulunan plaket, Patrik Sahak Masalyan da Vali Bilmez´e ahşaptan bir vazo hediye etti.
Ziyarette heyetteki yetkililerin, sosyal mesafeye uyup, maske takmaları dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-09-05 14:02:17
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