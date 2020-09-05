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Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan Muhammet, altınla ödüllendirildi

DHA

Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan Muhammet, altınla ödüllendirildi


Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)-TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkezi Birliği (TÜRKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Taşlıçay Mahallesi'nde çobanlık yaparken hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Muhammet Taş'ı, tam altınla ödüllendirdi.
Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat Taş ile ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, YKS'de, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. İlkokuldan bu yana ailesine katkı sağlamak için çobanlık yapan ve koyunlarını otlatırken test çözerek sınava hazırlanan Taş', Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkezi Birliği (TÜRKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarafından altınla ödüllendirildi. Taş'ı Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Erciş Şubesinde ağırlayan Çelik, YKS sınavlarında büyük başarı göstererek, Tıp'ı kazanan Muhammet´le gurur duyduklarını söyledi.
Kendisinin de Ercişli olduğunu söyleyen Çelik, "Çobanlık peygamberlik mesleğidir. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere hemen hemen her peygamber hayatlarının bir devresinde çobanlık yaptıkları söyleniyor. Musa, Yakup ve İshak peygamberlerin asıl mesleklerinin de çobanlıktır. Muhammet Taş evladımız, dağda, taşta, bayırda, gece gündüz son derece meşakkatli bir şekilde çobanlık yaparken, kıt imkanlarına rağmen aynı zamanda bu ülkenin en parlak öğrencileri arasına girmesi bizi gururlandırmış, onurlandırmıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-09-05 15:07:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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