Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) çalışanlarına yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ semineri düzenledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce hizmet binasındaki toplantı salonunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde verilen seminerde, katılımcılara iş sağlığı ve güveliğinin yanı sıra korona virüsle mücadele konularında da genel bilgilendirme yapıldı. Kamu kurumlardaki hizmet sürekliliği kapsamında pandemi sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların devam ettiği belirtilen seminerde, çalışma mevzuatı, uygulamalı iş sağlığı, iş güvenliği, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ile meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar gibi teknik konuların yanı sıra pandemi sürecinde yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik, sosyal mesafe ve maske konularında iş sağlığı uzmanı tarafından çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de periyodik bir şekilde düzenlenen seminerlere personeller yoğun katılım gösterirken, çalışanlara yönelik seminerlerin devam edeceği belirtildi.

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