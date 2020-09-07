Tuşba’da asfalt, yama ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi’nin iş sezonun başlamasıyla birlikte yürüttüğü asfalt yama, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tuşba Belediyesi’nin ilçe genelinde, gerek doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon şebekelerinin çekilmesi ve elektrik hatlarının yer altına alınması gibi altyapı çalışmaları gerekse kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlardaki yol iyileştirme, onarım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yaşanan korona virüs salgınına rağmen gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını aralıksız yürüten Tuşba Belediyesi ekipleri, merkez 10 mahallede şuana kadar 5 bin ton asfalt malzemesi kullandı. Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tuşba ilçemizin bazı mahallelerimizde gerek doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon şebekelerinin çekilmesi ve elektrik hatlarının yer altına alınması gibi altyapı çalışmaları gerekse kullanımdan dolayı bazı yollarımız deforme olmuştu. Bu da trafik konforunu rahatsız ediyor ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bunun üzerine sezonun açılmasıyla birlikte ekiplerimizi, ihtiyaç duyulan yollara asfalt diğer yollara ise yama ve bakım çalışmalarına yönlendirdik. Tahrip olan yolların vatandaşlarımızı mağdur etmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu güne kadar 5 bin ton asfalt malzemesi kullandık. Program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevsimin uygun olması halinde 5 bin ton asfalt daha kullanacağız” dedi.

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