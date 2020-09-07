Abdulahat Arvas’tan stajyer öğrencilere müjde

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın girişimleri sonucu Erciş Şeker Fabrikasında staj yapacak öğrenci sayısı 6’dan 17’ye çıkarıldı.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Erciş şeker Fabrikasında staj yapacak öğrencilere müjde verdi. Daha önce staj için 6 öğrenci alan Erciş Şeker Fabrikasının yaptıkları girişimler sonucu bu sayıyı 17’ye çıkardığını dile getiren Arvas, “Erciş Şeker Fabrikası bünyesinde staj yapacak öğrencilerimiz için 6 olarak belirlenen kontenjan sayısı, görüşmelerimiz sonucunda 17’ye yükseltilmiştir. Desteklerinden ötürü Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat ve hassasiyetlerinden dolayı Erciş Şeker Fabrikası Sendika Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Staj ile birlikte öğrencilerimiz okuduğu branşta deneyim kazanacak. Uygulamalı staj deneyimi kazanmak paha biçilemezdir. Stajyerler hem ücret alacak hem de pratik yapacak” dedi.

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