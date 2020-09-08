Saray'da samanlık yangını

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Van'ın Saray ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinelin bilgiye göre yangın, Saray içesine bağlı Kurucan Mahallesinde meydana geldi. Murat Gagadur isimli vatamdaşın samn yıpınında yangın çıktığı ihnarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Saray İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın çevreye sıçramadan söndürdü.

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