İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van’da



VAN,(DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van´ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere kente geldi.

Ferit Melen Havaalanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´nde (GAMER) depremle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit, Gevaş, Başkale, Özalp ve Saray kaymakamları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Milli Eğitim il müdürleri katıldı. Toplantıda, Başkale İlçesi´nde 23 Şubat 2020´de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında Başkale Kaymakamı Asım Solak tarafından slaytlar eşliğinde sunum yapıldı.

Vali Yardımcısı Turgut Gülen ise 25 Haziran 2020´de Gürpınar İlçesi Elaçmaz Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde yapılan çalışmalar ve son durum hakkında slayt eşliğinde bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme toplantısının ardından yeni hizmete giren 112 Acil Çağrı merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

'1 YIL SONUNDA EVLERİ TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Muhtarları dinleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen vatandaşların da kendilerine yardımcı olması halinde konutların kısa sürede tamamlanabileceğine dikkat çekti. Çataklı, "2020 yılı bitmeden konut yapım ihalelerini bitirmek istiyoruz. Bölgede TOKİ Afet Konutları Sistemi uygulayacağız. Güvenlik gerekçesiyle ağır hasarlı olan bütün evleri yıkacağız. Kendi imkanlarıyla ev yapan vatandaşlarımıza herhangi bir desteğimiz olmayacak. En geç 1 yıl sonunda evleri teslim etmeliyiz. Küçükbaş hayvanların ahırlarını kendisi yapmak isteyen vatandaşların taleplerini de yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, toplantının ardından Vali Mehmet Emin Bilmez´i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir süre Vali Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştü. Valilik ziyareti sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve beraberindekiler helikopterle Başkale ilçesine geçerek, depremden etkilenen mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-09-09 17:54:42



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