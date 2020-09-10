Gevaş'ta 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu biri kadın 2 şüphelinin üzerinden 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında şehirlerarası yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan ve durum şüphelenilen Ş.A., isimli kadın yolcunun eşyalarına yapılan aramada 1 kilo 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, aynı noktada başka bir şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan arama 505 gram metamfetamin ele gerildi. Her iki olayda 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.