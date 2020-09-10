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Müdürü Şipal’in okullardaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor

İHA

Van'ın merkez İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, okullarda inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Müdürü Şipal’in okullardaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor

Van’ın merkez İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, okullarda inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.
Bu yıl pandemi şartlarından dolayı 21 Eylülde başlayacak olan yüz yüze eğitime İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kademeli bir şekilde geçilmesi planlandı. ilk adımı olarak da bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıflar için okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal beraberinde şube müdürleri Mehmet Nuri Candemir ve Yunus Durmuş ile birlikte, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Van Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Lisesini ziyaret ettiler. Okulların pandemi şartlarında eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ile devam eden DYK kurslarını denetleyerek, öğrencilere başarı konusunda tavsiyelerde bulundular. Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Zeynelabidin Akkuş ve Van Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Kemal Sıcakyüz'den, okulla ilgili bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarısı için ekip çalışması çok önemli. Çağın gereklerine uygun, vatanını, milletini seven gençler yetiştirmeliyiz. Unutmayınız biz eğitimle geleceği inşa ediyoruz. Okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

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