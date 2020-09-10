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Sağlık Bakanı Koca: Van´da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı hızla 128´e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek istiyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastaların ve vefatların artışına sebep oluyor. Van´da 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6.DHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2020-09-10 11:45:19



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