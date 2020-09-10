İpekyolu ilçesinde şehir içi toplu taşıma araçları denetlendi

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Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarını denetledi.

İpekyolu Kaymakamlığı koordinasyonunda, “#SağlıkİçinHepimizİçin” sloganıyla İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde şehir içi toplu taşıma araçlarında korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlemelerine devam ediyor. Sürücüler ve vatandaşlar tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken, denetlemelerin sürekli yapılacağı belirtildi.

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