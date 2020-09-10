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Belediye Başkan Vekili Aslan, korona virüs denetimlerine katıldı

İHA

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan geniş kapsamlı denetimlere katılmaya devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Aslan, korona virüs denetimlerine katıldı

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan geniş kapsamlı denetimlere katılmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 9 Eylülde kapsamlı bir genelge daha gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanıiş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Yine denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilebileceği açıklanarak, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallaraönlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise İlİlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanabileceği belirtildi.

“Suvaroğlu caddesi denetlendi”
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve zabıta ekipleriyle birlikte Alipaşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesi’ndeki işletmeleri denetledi.
“Kurallara uyulmadığı zaman risk ortaya çıkıyor”
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, denetimleri vatandaşların sağlığı için yapıldığını belirterek, "81 ilimizde eş zamanlı olarak ilçemizde kaymakamlık ve belediye bağlı birçok birim çalışanın katılımıyla maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptık. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Bugünkü amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıdır. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor" dedi.
Yine genelge kapsamında içerisinde birçok meslek örgütünden temsilcinin bulunduğu 6 farklı ekibin ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokağında denetimleri sürdürdüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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