Bakan Koca: “Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Türkiye dünyada filyasyonu, temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri” “Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı”

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayından beri büyük bir mücadele verdikleri korona virüs salgınında ülke genelindeki hasta sayısında tekrar artış yaşandığını belirterek, “Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindekiler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı. Daha sonra Van Valiliğine geçen Bakan Koca, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez’in makamına geçti. Burada Vali Bilmez’den bilgi alan Bakan Koca, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca; tarım, ticaret ve turizmiyle büyüyen Van'ın, buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçlarının da arttığını söyledi. Korona virüs salgınıyla bu ihtiyacın daha da arttığını, adımlarını buna göre attıklarını söyleyen Koca, tamamlanan yatırımlara rağmen ihtiyaç duyulan yatırımlar ve proje çalışması yapılan sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Ülke genelinde yürütülen korona virüsle mücadeleye değinen Bakan Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılış göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları sabit kalıp düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Geçen hafta Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük. Bu düşüşler bizleri memnun etmiştir. Ancak Van için aynı durum ne yazık ki mevcut değil. Van bu anlamda bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Van'da değil genel olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.



"Yoğun bakımdaki hastaların çoğunu 65 üstü vatandaşlarımız oluşturuyor"

Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluğun yaşandığını, yaptıkları hızlı müdahalelerle durumu kontrol etme çabası içinde olduklarını ifade eden Koca, sağlık kuruluşlarında bu anlamda bir sorunun olmadığını, 80 olan filyasyon ekibi sayısını da 128'e çıkardıklarını kaydetti. Bakan Koca, şöyle konuştu:

“Türkiye dünyada filyasyonu, temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van'da da sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkilerini görmek istiyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ağır hastaların ve vefatların artmasına neden oluyor. Van'da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Ne yazık ki 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15,6. Yoğun bakımdaki hastaların çoğunu 65 üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli. Gençlerimizin büyüklerle teması belirtisiz geçirdikleri için önlemek önemli. Pozitif ve temaslı olan kişilerin izolasyonu da hassasiyetle yapmamız gerektiği anlaşılıyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde maalesef bu tabloları görüyoruz. Bu nedenle Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."

Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için kente geldiklerini söyleyen Bakan Koca; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin sağlık müdürleri, saha koordinatörleri ve başhekimlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yaparak 4 ildeki güncel durumu ve ihtiyaçları detaylıca değerlendireceklerini belirtti.

Açıklamanın ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Koca, ardından Edremit ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezine geçti. Bakan Koca’nın gün boyu burada Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinin sağlık müdürleri ve ilgili sağlık yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

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