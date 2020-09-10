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Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek altına aldık

DHA

Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek altına aldık


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Van'daki vaka sayısının son aya göre neredeyse 2 katına çıktığını, bu nedenle kenti mercek altına aldıklarını söyledi. Bakan Koca, "Daha önce vaka sayılarında artış olan bazı illerimizde bu atış düşüşe geçerken, Van için ne yazık ki aynı durum söz konusu değil. Van bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Son haftaya baktığımızda bu artış yüzde 17 düzeylerinde" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son aya göre hasta sayısı artışının en çok olduğu Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı´na inen Bakan Koca, burada Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekili Abdulahad Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez ile basına kapalı kısa değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
'DETAYLI BİLGİ ALDIK'
Bakan Koca, vaka sayıları giderek artan Van'ı mercek altına aldıklarını belirterek, "Van ilimizde incelemelerde bulunmak üzere aranızdayız. Ziyaretimizde valimiz ile görüşerek genel durum değerlendirmesi yaparak başladık. Koronavirüs salgınının Van'daki seyri ve sağlık yatırımlarımız için önemli olan iki gündem maddemiz oldu. Van'daki hasta artışlarının üzerinde özellikle durduk. Sağlık hizmetlerinin seyri, ihtiyaçları ve çözüm talepleri ile ilgili hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Köklü bir tarih barındıran kadim şehir Van, tarımıyla ticaretiyle turizmiyle dinamik nüfusuyla gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da giderek artmakta. Koronavirüs salgını ile birlikte ihtiyaçların giderek arttığını görüyor ve adımlarımızı buna göre atmaya çalışıyoruz. Az önceki görüşmemizde sayın valimizle il merkezi ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve proje çalışmaları yapılan sağlık tesisleri hakkında detaylı bilgi aldık" dedi.
'VAN'I MERCEK ALTINA ALDIK'
Mart ayından beri büyük mücadele verdikleri koronavirüs salgınında tekrar artış yaşandığını anlatan Bakan Koca, "Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları sabit kalıp veya düşerken, daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde istemediğimiz şahit oluyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük ve bu düşüşler bizleri memnun etmiştir. Ancak Van için ne yazık ki aynı durum söz konusu değil. Van, bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Son haftaya baktığımızda bu artış yüzde 17 düzeylerinde" diye konuştu. 
Son haftalarda bölge hastanelerinde yoğunluk olduğunu vurgulayan Koca, şunları söyledi:
"Yalnızca Van'da değil, genel olarak Orta Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle il müdürlerimizle başhekimlerimizle sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkin müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içerisindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı, bu dönemde hızla 128'e çıkardık. Yani her ekip 3 kişiden oluşmakta. Toplam şu anda 128 kişilik ekip sahada temaslı taraması yapmaktadır. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek ve günübirlik filyasyon yapmak istiyoruz. Her zaman altını çiziyorum. Temasları ne kadar erken tespit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada, filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz." 
'VAN'DA 65 YAŞ ÜSTÜ HASTA ORANI YÜZDE 15,6'
Bakan Koca, Van'da 65 yaş üstündeki yaşlıların nüfus oranının yüzde 4,2, 65 yaş üstü hasta oranının yüzde 15,6 olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: 
"Yani nüfusa göre 65 yaş üstü, hasta sayısı 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz. İlde yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 64 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yaşlılarımızın, yani büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli. 4 katı vaka artışlarının 65 yaş üstünde görülmesi bu anlamda ciddi risk oluşturmakta. Gençlerimizin büyüklerle temasını önlemek son derece önemli. Pozitif temaslı olan kişilerin de hassasiyetle üzerinde durmamız gerekir. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren hepimiz de bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmen için buradayız. İl Sağlık Müdürlüğü'müzün, saha koordinatörlerimizin ve başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Daha sonra da Van, Muş, Bitlis ve Hakkari il sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörlerimizin katılımıyla bölge değerlendirmesi yapacağız. Böylece bu 4 ilimizi durumu hakkında bilgi alacağız." 
Bakan Koca, valilikteki açıklamanın ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Koca, ardından Edremit ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçti. Bakan Koca´nın gün boyu burada Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinin sağlık müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2020-09-10 13:44:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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