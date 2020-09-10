Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi’ni ziyaret ederek, tedavileri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindekiler, Van Valiliği ziyaretinin ardından, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Koca ve beraberindekiler, Çocuk Hastalıkları Servisi’ni de ziyaret ederek tedavileri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.