“Yıldırım-10 Norduz Operasyonu”nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan “Yıldırım10 Norduz Operasyonu”nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, 0710 Eylül tarihleri arasında Gürpınar ilçesi kırsalında 11 JÖH Timi, 15 Jandarma Komando Timi, 1 Karma Timi, 8 PÖH Timi, 35 Güvenlik Korucusu Timi olmak üzere toplam 70 Tim ve bin 40 personel ile 6 sektörde Yıldırım 10 Norduz Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda fişek, 1 adet EYP ile tuzaklanmış 120 mm havan mühimmatı, 1 adet EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 2 adet RPG7 Antitank Roketatar mühimmatı, 1 adet jeneratör, 4 adet akü, 1 adet EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 1 mağara kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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