'Yıldırım 10- Norduz' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi



VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı mağarada silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanmış havan ve top mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler mağara ile birlikte imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla Van'ın Gürpınar içesine bağlı Norduz bölgesinde 'Yıldırım 10Norduz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda kalaşnikof fişeği, 1 EYP ile tuzaklanmış 120 milimetre havan mühimmatı, 1 EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 2 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 1 jeneratör, 4 akü, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatlar mağara ile birlikte kontrollü şekilde patlatılarak, imha edilirken, bölgedeki operasyonların ise sürdüğü bildirildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-09-10 16:54:18



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