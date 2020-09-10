Göçmen kaçakçılarına 1 milyon liralık ceza Göçmen kaçakçıları Erciş'te jandarmaya takıldı 15’i çocuk 106 göçmeni götürürken yakalanan 3 şüpheliye 1 milyon 20 bin 778 lira cezai işlem uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçmen kaçakçılarına 1 milyon liralık ceza Göçmen kaçakçıları Erciş'te jandarmaya takıldı 15’i çocuk 106 göçmeni götürürken yakalanan 3 şüpheliye 1 milyon 20 bin 778 lira cezai işlem uygulandı

İHA

Göçmen kaçakçılarına 1 milyon liralık ceza Göçmen kaçakçıları Erciş'te jandarmaya takıldı 15’i çocuk 106 göçmeni götürürken yakalanan 3 şüpheliye 1 milyon 20 bin 778 lira cezai işlem uygulandı

Van'ın Erciş ilçesinde 15’i çocuk 106 kaçak göçmeni yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde istihbari bilginin alınması üzerine Pay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolünde A.O.K. idaresindeki 04 AN 992 plakalı kamyon ve kamyona öncülük yaptığı tespit edilen C.Y. idaresindeki, T.K. isimli şahsın da bulunduğu 34 KMY 19 plakalı otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde kamyon kasasında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen, yurt içinde seyahat etmesine imkan sağlayan hiçbir geçerli belgesi bulunmayan 57 Pakistan uyruklu erkek şahıs, 44 Afganistan uyruklu erkek şahıs ve 5 Bangladeş uyruklu erkek şahıs olmak üzere 15’i çocuk toplam 106 yasa dışı göçmen yakalandı. Usulsüz yolcu taşıyan kamyon şoförü A.O.K. ile öncülük eden C.Y. ve T.K. isimli şahıslara 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 102/2'nci maddesi gereğince toplam 1 milyon 20 bin 778 lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili 3 şüpheli Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken göçmenler, Van İl Göç İdaresi Göçmen İzleme merkezine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yıldırım 10- Norduz' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Yıldırım 10- Norduz' operasyonunda PKK'nın silah ve ...
“Yıldırım-10 Norduz Operasyonu”nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER “Yıldırım-10 Norduz Operasyonu”nda çok sayıda silah ...
Van Büyükşehir, Gürpınar’da 13,5 kilometrelik yolu asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir, Gürpınar’da 13,5 kilometrelik yolu ...
Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek altına aldık/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek ...
Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek altına aldık
YEREL HABERLER Bakan Koca: Vaka sayısı 2 katına çıkan Van'ı mercek ...
Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavileri devam eden ...
Bakan Koca: “Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Türkiye dünyada filyasyonu, temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri” “Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı”
YEREL HABERLER Bakan Koca: “Ülke genelinde hasta sayıları artışa ...
Belediye Başkan Vekili Aslan, korona virüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkan Vekili Aslan, korona virüs ...
GİMER iyilik dağıtmaya devam ediyor
YEREL HABERLER GİMER iyilik dağıtmaya devam ediyor
flaş
YEREL HABERLER flaş
İpekyolu ilçesinde şehir içi toplu taşıma araçları denetlendi
YEREL HABERLER İpekyolu ilçesinde şehir içi toplu taşıma araçları ...
Müdürü Şipal’in okullardaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor
YEREL HABERLER Müdürü Şipal’in okullardaki inceleme ve denetlemeleri ...
Gevaş'ta 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gevaş'ta 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gevaş'ta 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gevaş'ta 1 kilo 508 gram metamfetamin ele geçirildi
Saray’da traktör kazası; 1 ölü
YEREL HABERLER Saray’da traktör kazası; 1 ölü
(Özel) Vanlı dağcılardan 15 gün içerisinde ikinci Ağrı Dağı tırmanışı 15 yaşındaki Nergiz Viyan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 rakımına tırmandı
YEREL HABERLER (Özel) Vanlı dağcılardan 15 gün içerisinde ikinci ...
VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Edremit’te ahır yıkımları kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Edremit’te ahır yıkımları kararlılıkla sürüyor
Bayrak aşığı kardeşler güvenlik korucuları tarafından ödüllendirildi
YEREL HABERLER Bayrak aşığı kardeşler güvenlik korucuları tarafından ...
Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık nekropoldeki iskeletlerde çürük diş çıkmadı
YEREL HABERLER Urartular'a ait 2 bin 750 yıllık nekropoldeki ...
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru
YEREL HABERLER Erol Mütercimler hakkında suç duyuru
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van´da
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van´da
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van’da
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van’da
Çatak'ta içme suyu revize çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çatak'ta içme suyu revize çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X