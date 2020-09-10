Başkale’de korona virüs denetimleri yapıldı

Van’ın Başkale ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, bugün Türkiye genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi Van’ın Başkale ilçesinde de İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Korona virüsü denetimleri kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın da katılımıyla ilçe merkezinde zabıta, polis ve ilçe sağlık ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir denetim yapıldı. İlçe merkezinde bulunan esnaf ve işyerlerini dolaşan Kaymakam Solak ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Sağlık Müdürü Ümit Söylemez, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aşan ve diğer kamu amirleri vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlikhijyen konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Solak, esnaf ve vatandaşları daha dikkatli olmaları korona virüsle mücadele konusunda kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.