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(Düzeltme) 10. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

İHA

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve dört gün sürecek olan 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

(Düzeltme) 10. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve dört gün sürecek olan ‘Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.
Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, çeşitli illerden yaklaşık 70 firma katıldı. 81 ilin ürünlerinin sergilendiği fuarın açılışına Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, yerli üretimlerin teknolojik anlamda fuarlarda tanıtılmasının çok önemsenecek bir durum olduğunu ifade etti. Fuarda Türkiye’nin dört bir tarafından ürünlerin Van’da sergilendiğini dile getiren Vali Yardımcısı Candemir, “Bu tür oluşumlar, her zaman vizyon geliştirici organizasyonlardır. Burada her bir çiftçimiz gezerken, belki bir fikir edinecek ve bunu tatbik etmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz veya ticaret odamızla işbirliği ile güzel bir üretim yapacak. Van, gördüğüm kadarıyla potansiyeli olan bir ilimiz. İnşallah bu potansiyelin tam manasıyla kullanılması noktasında bu tür organizasyonlar güzel işlere vesile olacak” dedi.
Fuarda korona virüs pandemisine karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yardımcısı Canpolat, “Vatandaşlarımızın bu bilinçte olması gerekiyor. Ayrıca görevlilerimiz de fuar süresince gerekli tedbirlerin alınması noktasında hizmet verecek. Ben bu anlamda fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın ilimize, ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Fuar ile ilgili açıklamada bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise korona virüs nedeniyle fuarların yasaklandığını belirterek, “Tarım anlamında bölgedeki ilk fuarı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin gözü şu anda Van’da. İnsanlar, Van’daki fuarın nasıl geçeceğini merak ediyordu. Şuan da gördük ki bizim insanlarımızın ilgisi çok iyi. Biz Van’da fuarcılığa başlarken hep şunu diyorduk. Van, güzel bir şehir ve güzel bir potansiyeli var. Bu şiarla yol çıktık. Şuanda insanlarımızın morale ihtiyacı var. Eğer biz moralli olamazsak, üretmezsek çok daha zor günlerin bizi bekleyeceğini düşünerek bu yola başladık. Allah’a şükür yoğun bir ilgiyle devam ediyoruz” diye konuştu.
Fuarda bilim kurulu tarafından belirlenen kuralların uygulandığını da sözlerine ekleyen Güler, “Bilim kurulunun öngördüğü kurallar çerçevesinde stantlar arası mesafeye dikkat edildi. Ayrıca girişte misafirlerin ateşleri ölçülerek, maske ve sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Bunun yanında birçok noktada sosyal mesafe ve maske uyarılarının bulunduğu afişler bulunuyor. İnşallah fuarımız her anlamda olumlu geçer. Ben bu anlamda fuarımızın gerek firmalarımız gerekse misafirlerimiz açısından olumlu geçmesini diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile süren tören, stantların gezilmesi ve firma yetkililerinden bilgi alınması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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