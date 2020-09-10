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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 150'den fazla ülkeye ilaç ve tabbi yardımında bulunduk. Koronavirüsün kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak ülkemiz tedavi sürecinde başarılı ülkeler arasında yer almıştır. Hasta artışlarının olduğu illerin arasında; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari vardır. Sıkıntı gördüğümüz illerin sağlık alt yapılarına da hızla müdahale ettik.DHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2020-09-10 19:23:42



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