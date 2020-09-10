Bakan Koca: Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye çıkartıyoruz. Türkiye genelinde yatak doluluk oranımızı yüzde 52, yoğun bakım dıoluluk oranımız 67...DHA-Flaş Haber Türkiye-Van
2020-09-10 19:27:26
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