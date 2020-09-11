Başkan Sabırlı’dan ’12 Eylül’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, darbelerin gelişmekte olan ülkeleri hedeflerinden alıkoymak için iç ve dış mihraklar tarafından tertiplenen kirli tezgahlar olduğunu söyledi. Başkan Sabırlı, “Geçmişte askeri darbelerle sık sık demokrasisi sekteye uğrayan ülkemiz, AK Parti dönemiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur adımlarıyla bu makus talihini yenmiş ve tarihin seyrini değiştirmiştir. 40 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbesi yaşanmıştır. Darbe sürecinde yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti. 12 Eylül sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmişti. Yıllarca evlatlarını arayan, onları yaşlı gözlerle bekleyen, karanlığın başlangıcı olan 12 Eylül 1980 darbesini şehit ailesi olarak şiddetle kınıyorum” dedi.

12 Eylül askeri darbesinin, oluşturduğu olumsuz tablonun ve acı tecrübelerin yeni nesillere mutlaka aktarılması gerekliliğinin de önemine vurgu yapan Başkan Sabırlı, “Seyyit Ahmed Arvasi’nin dediği gibi ‘Emperyalizmin ülkemizi din ve mezhep kılığındaki sızma faaliyetlerine karşı uyanık olunmalıdır.’ Allah bir daha bu millete; 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları yaşattırmasın. Demokrasimiz uğruna, ülkemiz uğruna şehit olanları saygı ve rahmetle anıyor, 40 yıl önceki karanlık geceyi sergileyenleri şiddetle kınıyorum. Rabbim bu ülkenin başına bir daha o karanlık günleri yaşatmasın. Yaşasın demokrasi, yaşasın kardeşlik” ifadelerini kullandı.

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