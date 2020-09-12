'Yıldırım 10-Norduz' operasyonu şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği 'Yıldırım 10-Norduz' operasyonunda, şehit olan 1'ü yüzbaşı 3 asker için gece saatlerinde Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler, dualarla memleketlerine uğurlardı.

'Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, evli ve 2 çocuk babası olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top (38), evli bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar (29) ile evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar (30) şehit oldu. Şehit askerler için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda gece saatlerinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, siyasi parti temsilcileri, asker, polis ve şehit Uyar'ın eşi Pınar Uyar katıldı. Güçlükle ayakta durabilen şehit Uyar'ın eşini kadın askerler teselli etmeye çalışırken, asker kıyafetiyle törene katılan şehidin 1 yaşındaki oğlu Efe Uyar'ı da kadın askerler kucağına aldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu, ardından özgeçmişleri okundu.

Duaların okunmasının ardından şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'a, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar Hatay'a, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ise memleketi Eskişehir'e uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN

2020-09-12 00:36:20



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