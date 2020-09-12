Akademisyenlerin yazdığı “Covid-19 Güncel Yaklaşım” kitabı sağlıkçılara rehber olacak “Covid-19 Güncel Yaklaşım” kitabının tanıtımı yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde görev yapan akademisyenler tarafından yazılan “Covid19 Güncel Yaklaşım” kitabı, korona virüsle mücadelede rehber olacak.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde korona virüsle her anlamda mücadele bilgilerin yer aldığı, 44 öğretim üyesi tarafından yazılan ve 32 bölümden oluşan “Covid19 Güncel Yaklaşım” kitabının tanıtımı yapıldı. Tanıtım programı, korona virüsten hayatını kaybeden Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Poliklinik Sorumlusu Müdür Yardımcısı Mehmet Veysi Göz için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Programda bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, korona virüsten hayatını kaybeden üniversite personeli ve yakınlarına rahmet diledi. Bu süreçte Van halkından temizlik, maske ve mesafe kuralına uymalarını istediğini ifade eden Rektör Şevli, “Sağlık çalışanlarımız Mart ayından bugüne kadar artık yoruldu. Ancak bu yorgunluğu halkımıza ve bizlere belli ettirmedi. Fedakârca çalışmaya devam ediyorlar. Tüm hastalarımızı en iyi şekilde tedavi ediyorlar. Sağlık Bakanlığı tedavi algoritmasını sürekli güncelliyor. Yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar kitaba dönüştü. Bu anlamda tüm hocalarımızı kutluyorum. Tedavisi olamayan bu hastalığın gidişatını etkileyecek hastalar için daha güzel sonuçları ortaya koyacak bilgiler bu kitapta öneriliyor” dedi.



“Tüm sağlık çalışanlarına rehber olabilecek bir kitap yazdık”

Korona virüs sürecinde şu ana kadar ayaktan 12 bin 162 hastanın tedavisinin yapıldığını açıklayan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise “Yatan bin 52 hastamız oldu. 200’ün üzerinde yoğun bakım hastası takip ettik. Günlük Covid19 acil polikliniklerimizde 300’e varan hasta muayenesi yapıldı. PCR laboratuvarında da günlük yaklaşık 500 test yapılarak ilimizdeki pandemin yönetiminde tanı basamağındaki en büyük rolü de üstlenmiş olduk. Bu süreçte bu hizmeti verirken birçok sağlık çalışanımız da Covid19 tanısı aldı. Bu süreçte hocamızla birlikte güzel bir çalışma yapıldı. ‘Covid19 Güncel Yaklaşım’ kitabı uluslararası yayınlanan bir kitap oldu. Kitap Türkiye’de Covid19 pandemisinin tüm içerikleriyle bulunduran kapsamlı bir kitaptır. Pandemide tüm sağlık çalışanlarına rehber olabilecek bir kitap yazdık” diye konuştu.

Kitap tanıtımın ardından korona virüsle mücadelede moral motivasyon etkinliği düzenlendi. Etkinlik, salgın sürecinde yoğun mesai harcayan ve ‘Covid19 Güncel Yaklaşım’ kitabının yazılmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına plaket ve çeşitli hediyelerin takdimiyle son buldu.

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