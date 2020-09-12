Van'da 15 kişilik minibüsten, 63 kaçak göçmen çıktı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüsten, 63 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan ve organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücü S.Ö. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinin Erçek Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste yapılan kontrolde 27'si Afganistan, 29'u Pakistan ve 7'si Bangladeş uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü S.Ö., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçaklar ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-09-12 11:02:48



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