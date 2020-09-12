Başkale’de göçük altına kalan işçi kurtarıldı

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Van’ın Başkale ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi civarında meydana geldi. Yol yapım çalışmaları esnasında C.A. isimli işçi, toprak kayması sonucu vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Göçük altında kalan işçi vatandaşlarında yardımı ile toprak altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 112 sağlık ekipleri tarafından Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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