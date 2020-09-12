AK Parti ilçe kongresi, pandemi nedeniyle kent meydanında yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Safa ATMACA/VAN, (DHA)VAN'da, AK Parti İpekyolu İlçe 3. Olağan Kongresi, pandemi tedbirleri kapsamında kent meydanında yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Ethem Görgülü, yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti İpekyolu ilçe kongresi bugün pandemi kuralları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda yapıldı. Kongreye AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Partili belediye başkanları, 12 ilçe başkanı, Kadın ve Gençlik kolları başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Kongreye gelen davetlilere, dezenfektan ve maske verilip, ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı kongre, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Kongrede konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partisinin pandemi sürecindeki çalışmalarına değindi.

Türkmenoğlu, kongrelerden sonra da çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla kaldıkları yerden devam edeceklerinin mesajını verdi. Konuşmaların ardından faaliyet ve gelir-gider raporları okunarak oylandı. Ardından yapılan seçimde mevcut İlçe Başkanı Ethem Görgülü, delegelerin oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Merkez Safa ATMACA

2020-09-12 16:35:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.