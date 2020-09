VANOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan’dan “12 Eylül” mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (VANOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan mesajında, 12 Eylül 1980’de yaşanan darbe bu toprakların sahiplerine, memleketin maliklerine karşı yapılmış bir Askeri Cuntanın operasyonu olduğunu söyledi. Başkan Aslan, “Halka rağmen güya halk adına yapılmış dikta hareketidir. Demokrasimize, hukukumuza yapılmış haince bir suikasttır. 40 yıl önce bugün bu ülkenin yaşadığı askeri darbenin toplumsal bünyemizde yaşattığı sarsıntıyı hala atlatabilmiş değildir. 12 Eylül, daha önceki darbeler gibi belli siyasal bir gruba dayanmayan, tüm siyasal gruplara derecesi değişmekle birlikte zulmeden, herkese eski Türkiye rejiminin gerçek sahibinin generaller olduğunu gösteren bir darbeydi. Halkı yok sayan, millet iradesine yapılmış derdest bir harekettir. Ülkemizi yıllarca ekonomide, hukukta, demokraside ve özgürlüklerde geri götürmüştür. Yaşattığı sosyal tahribat hala onarılmamıştır. Tüm toplum kesimlerine karşı çok acımasızca işkence ve zulüm reva görülmüştür. İdam etmeyeceğiz de besleyecek miyiz anlayışı ile yığınlarca insanımız dar ağaçlarında sallandırmışlardır” dedi.

12 Eylül öncesi bir darbe ortamının özel harp ve kontrgerilla yöntemleriyle hazırlatıldığını ifade eden Aslan, “Yani önce yangın çıkarılıp sonra kahraman itfaiyeci rolü oynandığı açık. Halkın yaşamış olduğu bu travma, yıllarca sosyal ve etnik dokuyu zedeler sonuçlar doğurmuştur. 12 Eylül 1980 sonrası yaşanan ülkeye ve halka büyük maliyetleri olan 28 Şubat Post Modern Darbe ve 15 Temmuz 2016 yaşanan askeri ve sivil darbe girişimleride onun menfi sonuçlarıdır. Bu darbe, cunta ve tüm kalkışmalar dış güçler ve onların ülke içindeki türev ve uzantıları tarafından organize edilmiştir. Ama artık bu millet bu tür hukuksuz ve zorba girişimlere asla müsaade etmeyeceğini göstermiştir. Ülkenin geleceğine, milletin birliğine ve vatanın bölünmezliğine yönelik her türlü eylem ve girişim sonuçsuz kalacaktır. Hiç bir gücün bu topraklar üzerinde hesap yapma fırsatı olmayacaktır. Aziz milletin sağduyulu ve vefalar evlatları her türlü hain girişime müsaade etmeyecekler. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz’da vermiştir. Artık darbeler ve cuntalar dönemi kapanmıştır. Demokrasimize ve milli irademize yönelik her türlü eylemi lanetliyorum. Ülkemiz birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimiz için hayatlarını ortaya koyan herkesi rahmetle minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

