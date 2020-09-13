Van Spor FK'den 2 transfer daha

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulubu (FK), 2 futbolcuyu daha renklerine kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mğcadele edecek olan Van Spor Futbol Kulubu (FK), 2 futbolcuyu daha renklerine kattı. Kırmızı sihaylı takım, Hekimoğlu Trabzon FK’da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha Abdulkadir Özdemir ile Somaspor'da forma giyen tecrübeli sağbek Üzeyir Ergün'ü renklerine bağladı.

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