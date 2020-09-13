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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlendi

İHA

Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı
Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlendi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11 Eylül 2020 tarih ve 2020/96 sayılı kararı ile ilimiz sınırları içerisinde izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlenmiştir. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişiler için belirlenen Süleyman Şah KYK Yurdu aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır. Süleyman Şah KYK Yurdunun yönetimi Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat’ın genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacaktır. Gerekli durumlarda Süleyman Şah KYK Yurdunun personel ihtiyacı kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesi yapılarak karşılanacaktır. Süleyman Şah KYK Yurdunun her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD İl Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Süleyman Şah KYK Yurdunda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Van Kızılay Şubesi tarafından karşılanacaktır. Süleyman Şah KYK Yurdunda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilecektir. Süleyman Şah KYK Yurduna hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Süleyman Şah KYK Yurdunun 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri ilgili mülki idare amirinin gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğünce yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanacaktır. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; Kendilerine tahsis edilen Süleyman Şah KYK Yurduna yerleştirilerek bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelleri Valiliğimiz AFAD İl Müdürlüğünce karşılanacaktır" denildi.
Açıklamanın devamında, "Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında; gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere Süleyman Şah KYK Yurduna sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. İzolasyona aykırı davranan kişilerin tespit edildiği ilçelerde, ilçe kaymakamının koordinesinde ilgili sağlık birimleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile söz konusu kişilerin pandemi tedbirlerine uygun şekilde Süleyman Şah KYK Yurduna nakli sağlanacaktır. İzolasyon alanı olarak belirlenen Süleyman Şah KYK Yurdunda görev alacak personel ve izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin nakil işlerinde görev alacak tüm kamu görevlilerine yönelik İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından Covid19 tedbirleri kapsamında eğitim verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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