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Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İHA

Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van’ın Özalp ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi’nde meydana geldi. Telefon direğinin üzerinde mahsur kalan kediyi görenler mahalle sakinleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bildirdi. Kısa sürede mahalleye giden ekipler, merdiven aracılığıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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