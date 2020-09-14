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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SP Van İl Başkanlığı’ndan artan vakalar için acil önlem çağrısı

İHA

SP Van İl Başkanlığı’ndan artan vakalar için acil önlem çağrısı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, korona virüs nedeniyle kentte artış yaşanan vakalar için acil önlem çağrısında bulundu.
Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündemlerinin korona virüs salgınında artan vakalar olduğunu açıkladı. İl Başkanı İlhan, Sosyal İşler Başkanlıklarının korona virüs salgının başladığı ilk günden itibaren pandeminin seyri ve etkileriyle alakalı çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.
Van ilinin korona virüsten en çok etkilenen illerden birisi olduğunu ifade eden Başkan İlhan, “Doğu Anadolunun cazibe merkezlerinden biri olan Van ne yazık ki ilgili yetkililerin yeterli önlem almaması sonucu vaka sayısı birden iki katına çıkmış olup vaka artış hızı sıralamasında 81 il arasında ilk sıralara çıkmıştır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın 10 Eylül 2020 tarihinde Van ziyareti sonrası yaptığı basın açıklamasında: ‘Son ay Van’da vaka sayımızda yüzde 100’e varan, son hafta ise yüzde 17 oranında artış yaşandı. Van da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 25'tir’ şeklinde basın açıklaması yapmış ve bu açıklamayla tedbirsizliğin geldiği boyutu da dikkat çekmiştir” dedi.
İlhan, yaptıkları araştırmalar sonucunda Van'daki vakaların artış gerekçesi olarak; yasakların kalkmasıyla beraber AVM'ler, kurumsal marketler gibi halka açık yerlerde tedbirler yetersiz kalmakla beraber bu tür yerlerde ilk günlerdeki denetimlerin uygulanmadığını ileri sürdü. İlhan, “Halk otobüsleri, minibüs, taksi vb. toplu taşıma araçlarında vatandaşlar doluluk sebebiyle ayakta yolculuk etmektedir. Maske takılması ile ilgili yeterli derecede kontrol yapılmamaktadır. Hasta yakınları ile ilgili filyasyon çalışmaları yeterince yapılmamaktadır. Hastalara ilaç verilerek evde tedavi şeklinde baştan savma bir tedbir uygulanmaktadır. Evdeki hastaların dışarıyla temaslarının kontrol altına alınmasına ilişkin herhangi bir tedbir mevcut değildir” diye konuştu.
Van'da hızla artan vakalar için acil önlemler alınması gerektiği çağrısında bulunan İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Van'daki yoğun bakım hastaları için immün plazma bağışı konusunda ciddi bir eksiklik söz konusudur. Yapılması gereken Kızılay başta olmak üzere sağlık kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın yayın organlarımız aracılığıyla covid19 geçirmiş ve yeterli şartları taşıyan vatandaşların Kızılay’a başvurması ve immün plazma bağışı yapması konusunda teşvik edilmelidir. Vatandaşlar gerek çevrelerinden gerek sosyal medyada immün plazma bağışı konusunda çağrı yapmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ilimizde çürümeye terk edilmiş adliye lojmanları pandemi süresi boyunca hastanelerin ek binası şeklinde Sağlık Bakanlığının hizmetine sunulmalıdır. Filyasyon çalışmaları daha sıkı denetimler altında ele alınmalı gerekirse gönüllüler de bu sürece dahil edilmelidir. Halkın yoğun olarak kullandığı alanlar denetim altına alınmalıdır. Kamu personeli ve özel sektörde çalışanlar mümkün olduğunca evden çalışmalı. Kurum ve kuruluşlardaki hizmetler zaruri sayıda personelle dönüşümlü olarak verilmeli mesai başlangıç ve bitişleri farklı saatlere alınarak şehir merkezindeki yoğunluk azaltılmalıdır. Pandemi yönetimi şeffaf olarak bilimsel veriler ışığında halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığını koruyarak yürütülmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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