Süleyman Güler: “Tarım Fuarı sektöre moral verdi”

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 10. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Pandemi başından itibaren yasaklanan fuarların yapılmaya başlamasıyla beraber ilk fuar olan Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ülke genelinde sonucu merakla beklenen fuarlardan biriydi” dedi.

Fuar ile ilgili açıklamada bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, korona virüs nedeniyle fuarların yasaklandığını, ancak normalleşmenin başlamasıyla tarım anlamında yapılan ilk fuarın 10. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuar olduğunu söyledi. Güler, “Türkiye’nin merak ettiği fuarlardan biri olan Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın nasıl geçeceği bizim için de olduğu gibi fuarcılık sektörü için de son derece önemliydi. Bu fuarı organize etmemizdeki en önemli sebeplerden biri hem sektöre hem de topluma hayatın devam ettiğini belirtmek ve moral vermekti ve bunda başarılı olduğumuzu da gördük. Biz, şunu söylemeye çalıştık; elbette bugünler geçecek, bizlerin daha çok çalışması, üretmesi ve ayakta durması gerekiyor, yoksa bu süreç geçtiğinde farklı buhranlar yaşayacağız” dedi.

Güler, fuarın sektöre ve topluma büyük bir moral verdiğini belirterek, “Bu sıkıntılı süreçte böyle bir organizasyon çok büyük bir riskti, ama biz riskten kaçmadık. Çok mücadele ettik, her kesin kafasında soru işaretleri vardı. Biz yapacağımız işi ve alacağımız tedbirleri iyi anlattık ve gerekli tedbirleri üst düzeyde alarak başarılı bir şekilde ve sorunsuz bitirdik. 62 stantta ülke genelinde 130 markanın tanıtım yaptığı fuar 8 bin 300 kişi tarafından ziyaret edildi. Özellikle bu sıkıntılı süreçte bu katılım çok büyük önem arz ediyor. İnsanlar Van’ın potansiyelini biliyor ve bize karşı bir güven besliyor, bunu çok önemsiyoruz. Bilindiği gibi ülkemiz genelinde birçok büyük fuar; katılımcı olmadığından ya iptal edildi ya da ertelendi. Katılımcılarınızın bize ve Van halkına güvenerek katılmaları takdire şayandır. En büyük mutluluklarımızdan biri de bize güvenen katılımcılarımızın memnun ayrılması ve onlara mahcup olmamamızdır” ifadelerini kullandı.

Süleyman Güler, bundan sonraki dönemde de ilk günkü heyecanla ve şevkle Van’ın ekonomisine, kalkınmasına ve tanıtımına katkı yapmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederek, “Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Başta ekip arkadaşlarım olmak üzere fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, bize güvenerek gerek ilimizden gerek Türkiye’nin çeşitli illerinden binlerce kilometre yol kat ederek katılım sağlayan tüm katılımcı firmalarımıza, bu sıkıntılı süreçte fuarı ziyaret ederek verimli geçmesini sağlayan ziyaretçilerimize ve fuarın topluma ulaşmasında emeği olan değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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