Van’da kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek

Van’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla giriş yapılabileceği bildirildi.

Van’da salgının yayılmasını engellemek amacıyla 16 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacağı kararı alındı. Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, " İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren HES kodu ile giriş yapılabilecektir” denildi.

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