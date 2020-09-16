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Sağlık Bakanı Koca'ya, Nazlı'dan şarkılı teşekkür

DHA

Sağlık Bakanı Koca'ya, Nazlı'dan şarkılı teşekkür


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde,  brusella hastalığı teşhisiyle tedavi gören Nazlı Özdaş (16), 10 Eylül'de kendisini ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatıyla 8'inci sınıftan sonra yarıda bıraktığı okuluna, kaldığı yerden devam edecek. Müzik öğretmeni olmak istediğini söyleyen Öztaş, eğitim alması için kendisine sahip çıkan Bakan Koca ve pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına "Duydum ki bensiz yaralısın" şarkısı söyleyerek teşekkür etti.
Başkale ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Mutluşar Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap Öztaş'ın 7 çocuğundan biri olan Nazlı Özdaş, 8'inci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Kendisi gibi okulu bırakan 3 kardeşiyle birlikte mahallede, küçükbaş hayvanlara bakan Öztaş, yediği taze peynirden brusella hastalığına (sistemik enfeksiyon hastalığı) yakalandı. Nazlı, 9 Eylül'de Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak çocuk servisinde tadaviye alındı.
Nazlı Özdaş, 10 Eylül'de geldiği Van'da hastane ziyareti yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Bunun üzerine Bakan Koca, Nazlı'nın okuması için gerekli talimatları vererek, Başkale Kız Meslek Lisesi Pansiyonu'nda kalacağı sözünü verdi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavisi tamamlanan Nazlı, taburcu edilirken, bu süreçte kendisine sahip çıkan Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına söz müziği Yaver Roj'a ait  "Duydum ki bensiz yaralı gibisin" şarkısı söyleyerek teşekkür etti.
Hastane odasında zaman zaman ağaç resimleri de çizerek vaktini geçiren Nazlı Özdaş, 8'inci sınıfta okulu bırakmak kaldığını belirterek, "Babamın böbreklerinde taş vardı. Babam rahatsızdı. Abim de tek başınaydı. Maddi durumumuz iyi olmayınca okulu bırakmak zorunda kaldım. Ben okulu bıraktıktan sonra ağabeyime yardım ediyordum. Küçük ve büyükbaş hayvanlarımıza bakıyorduk. 2 yıldır ara vermişim. Biz aile olarak çok zor dönemler geçirdik. Babam hala da rahatsız. Ben de Brusella hastalığına yakalandım. Tedavi için Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldim. Geldiğimde ayakta duramıyorum. Şu an sağlık durumum çok iyi. Bu süreçte bana yardımcı olan doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.
'OKUYUP İYİ BİR ŞARKICI OLMAK İSTİYORUM'
10 Eylül'de Van'da gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın hastane ziyareti sırasında Çocuk Servisi'ni de ziyaret ettiğini söyleyen Özdaş, "Sayın Bakanımız benimle konuştu. Dedi ki; seni okutacağım. Ben de okulu okuyacağıma dair söz verdim. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Ben okuyup hayalimdeki müzik öğretmeni olacağım. Ben onunla konuştuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben şarkıcı olmak istiyorum. Bunun için de müzik öğretmenliği bölümünü okumak istiyorum. Çünkü sesim çok güzel. Küçüklüğümden beri okulda hep şarkı söyledim. 23 Nisan ve diğer etkinliklerde hep sahne aldım. Hocalarım ve arkadaşlarım hep bana diyorlardı sesin çok güzel. Resim de çiziyorum. Ama o kadar yeteneğim yok. Bazen canım sıkılınca resim de çiziyorum" diye konuştu.
Okuması için kendisine sahip çıkan Bakan Koca ve tüm sağlık çalışanları için şarkı söylediğini anlatan Özdaş, "Onları çok seviyorum. Ben 6 gündür burada tedavi görüyorum. Buradaki bütün hastalarla yakından ilgileniyorlar. Sağlık durumum çok iyi. Önceden ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Şu an rahat gezebiliyorum. Bizim ailenin hepsi bu hastalığa yakalandı" ifadelerini kullandı.
Kardeşi gibi 8. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Kamuran Özdaş ise, Nazlı'nın okuması için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "Babam hasta olduğu için ben de 8. sınıfta okulu bıraktım. Kardeşimin okumasını istiyorum. Okusun, o da kurtulsun. Maddi durumumuz iyi olmadığı için 3 kardeşimle okuyamadık. Bari Nazlı okusun hayalini gerçekleştirsin. Kardeşim, küçüklüğünden beri hep şarkı söylüyor. Sesi çok güzel. Müzik öğretmeni olmak istiyor. 7 kardeşiz. Şu an sadece 3 kardeşim okuyor" dedi.
'BAKAN KOCA'NIN ZİYARETİ, NAZLI'YA İYİ BİR MORAL OLDU'
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları'ndan sorumlu  Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya da, yürüyememe şikayetiyle Nazlı'nın 6 gün önce hastaneye geldiğini ifade ederek, "Burada yapılan muaynesinde doktor arkadaşlar tarafından Brusella teşhisi konuldu. 6 günlük tedavi sonrası şuanda durumu gayet iyi. Yürüme fonksiyonlarını rahatlıkla yerine getirebiliyor. Sayın bakanımızın ziyareti Nazlı'ya iyi bir moral oldu. Bakan beye vermiş olduğu bir söz var. Okumaya ara vermişti. Şu an sağlık durumu da okula gitmesine engel teşkil etmiyor. Bakan beyin yardımlarıyla eğitim hayatına devam edecek. Sayın Bakanımız ve tüm sağlık çalışanları için söylediği şarkı, bizlere moral verdi. Sesi baya güzel. Bu yolda da ilerleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-09-16 09:23:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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