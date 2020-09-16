Van Büyükşehir Belediyesi Andaç Mahalle yolunu asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi işgücü ile 1,4 kilometrelik Andaç Mahalle yolunu sıcak asfalta kavuşturuyor.
Kent merkezi ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesine bağlı Andaç Mahalle yolunu da sıcak asfaltla buluşturdu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belediyenin kendi işgücü ile yapılan çalışmada iyileştirme, altyapı ve reglaj çalışmaları yapılan mahalle yolunda asfalt serimi başladı. Yapılan çalışma ile daha konforlu ve güvenli hale getirilen mahalle yolundaki çalışmanın birkaç günde tamamlanması planlanıyor.
Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi daha önce Edremit ilçesi Çiçekli mevkiinde bulunan 4,5 kilometrelik GölkaşıBakımlı ve Kıyıcak mahalleleri grup yolu ile Kavurma (MEMURSEN TOKİ) Mahalle yolunu da asfaltlayarak vatandaşların hizmetine açmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.