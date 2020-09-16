Şanlıurfa´da cep telefonu kaçakçılığına 2 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Eyyübiye ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 157 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Van Ali LEYLAK
2020-09-16 13:26:41
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