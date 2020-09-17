Çatak ilçesinin içme suyu sorunu çözüldü

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çatak ilçesinde sürdürülen içme suyu çalışmaları tamamladı.

VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çatak ilçesinde nüfus yoğunluğu ve yeni yapılaşmadan kaynaklanan içme suyu sorunları tek tek çözüme kavuşturuldu. Çalışmalar kapsamında ilçeye bin 500 metre içme suyu revize hattı yapılarak, yeni su kaynağı ile içme suyu hattı çekildi.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahattin Önder, “İlçelerimizde ve kırsal mahallerimizde de şehirlerdeki gibi alt yapısının sağlam temellere dayandırılması için projelerimizi titizlik içerisinde sürdürmekteyiz. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın yapılan bu alt yapı çalışmaları ile sağlıklı içme suyu hatlarına kavuşması sağlanmış olacaktır” dedi.

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