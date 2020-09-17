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Van’da Ahilik haftası VAN ESOB Başkanı Berge; “Esnaf bu şehrin kültürünün temel taşıdır”

İHA

Van’da Ahilik haftası VAN ESOB Başkanı Berge; “Esnaf bu şehrin kültürünün temel taşıdır”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 'Ahilik haftası' dolayısıyla beraberindeki oda başkanları ile birlikte Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.
VAN ESOB Başkanı İsa Berge ve oda başkanları, 'Ahilik haftası' dolayısıyla Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunum töreninin ardından VAN ESOB Başkanı Berge başkanlığındaki heyet, Ahilik haftası çerçevesinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Lokantacılar Ve Fırıncılar Odası Başkanı Osman Tuncil ve Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanvekili Berat Akdeniz heyette yer aldı. Vali Bilmez ve VAN ESOB Başkanı Berge, yılın ahisi seçilen Şeref Çoban’a plaketini verdi.

“Kentimizin kültüründe esnafımızın payı büyüktür”
Ziyarette konuşan Vali Bilmez, “Pandemi bu yıl ahilik haftasını olumsuz etkiledi. Esnafımızın yüzünün gülmesi için mücadele ediyoruz. Pandemi sürecinde esnafımız zor günler geçiriyor. Bu tür durumlarda esnafın dayanışması her zamankinden daha fazla olması gerekiyor. Esnaf bu şehrin kültürünü oluşturan temel taşları teşkil etmektedir, köşe başını tutmaktadır. Hem ticaretteki dürüstlüğüyle hem de özel hayattaki örnek yaşantısıyla, yeni nesillere, yeni çıraklara ve yeni esnaflara da örnek olacaktır. Esnaf yaşamıyla insanlara örnektir. Kentimizin kültüründe esnafımızın ciddi bir ağırlığının payı var. İnşallah bundan sonra da daha güzele ve daha iyiye doğru gideceğiz. Bu zor dönemi de devletimizin sağladığı imkanlarla, esnaf odalarımızın kendi içinde kaynaşması ve yardımlaşmasıyla inşallah bu zor dönemi hep birlikte atlatırız. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin, esnafımızın kazancını da bol kılsın. Tüm esnafımızın ahilik haftasını kutluyorum” dedi.

“Ahilik Haftası kutlu olsun”
Sözlerine Ahilik Haftası’nı kutlayarak başlayan VAN ESOB Başkanı Berge, “Ahilik Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve günümüze kadar gelen bir gelenektir. Esnaf ve sanatkarımızın dayanışma içerisinde olması önemlidir. Ahilikte ticari ahlak ve görgü kuralları esnaf ve sanatkarımızda pekişen bir değerdir. Ahi Evran’ın deyimiyle, hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Tüm esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.

“Bize büyük ilgi gösteren Sayın valimize teşekkür ediyoruz”
“Geldiği günden beri esnaf ve sanatkarımıza göstermiş olduğu ilgi nedeniyle Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz” diyen başkan Berge, “Ahi babası gibi yanımızda olan bir valimiz var. Her zaman olduğu gibi özellikle de pandemi sürecinde bize desteğini esirgemeyen sayın valimize, odalarımız ile esnaf ve sanatkarlarımız adına çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
VANESOB Başkanı İsa Berge ve oda başkanları daha sonra Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ahilik sohbetinin ardından Vali Yardımcısı Yılmaz, yılın kalfası Salih Yılmaz’a plaketini verdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, yılın çırağı olan Yusuf Atırak’a plaketini verdi.
Hafta kapsamında Van merkezdeki esnaf ziyaret edildi ve esnafların ahilik haftası kutlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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