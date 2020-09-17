Başkale’de korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Van’ın Başkale ilçesinde de korona virüs denetimleri yapıldı.

Van’ın Başkale ilçesinde korona virüs denetimleri İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla yapıldı. Kaymakam Solak’a İlçe Jandarma Komutanı Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Necmettin Şahinoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Gizem Güntürkün ve zabıta ekipleri eşlik etti.

İlçe merkezinde yapılan denetimler kapsamında Kaymakam Solak ile beraberindekiler, çarşı merkezinde esnafı dolaşarak vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.