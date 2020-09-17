Başkan Vekili Aslan yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafiziye Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

Kaymakam Aslan, Hafiziye Mahallesi’nde içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, oturma bankları, sulama, aydınlatma sistemi ile peyzaj düzenlemeleri, geniş ve ferah yürüyüş yolları gibi birçok donatının bulunacağı 6 bin metrekare üzerine inşa edilecek parkta incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdüründen çalışmaların geldiği son noktayla ilgili bilgi alan Aslan, parkın eylül ayı sonuna kadar faaliyete geçeceğini belirterek, “İstiyoruz ki İpekyolu ilçemizde parklar, yeşil alanlar daha fazla olsun. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Modern kentlerde her zaman yeşile ve park alanlarına önem verilir. Belediye olarak biz de bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

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