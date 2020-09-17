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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgenin ilk ‘Millet Kıraathanesi’ hizmete açıldı

İHA

Bölgenin ilk ‘Millet Kıraathanesi’ hizmete açıldı

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 275 metrekare alan üzerine kurulan Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ‘Millet Kıraathanesi’ törenle hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Haziran seçim gündeminde dile getirdiği kıraathanelerden biri de Van’ın Edremit ilçesinde hayata geçirildi. İki kattan oluşan kıraathanede etüt salonları, kapalı ve açık okuma alanları, kadın destek merkezi ve kafe gibi alanlardan oluşurken, 7’den 70’e herkesimden vatandaşın uğrak noktası haline gelmesi hedefleniyor. Kütüphane alanında 4 bin eseri barındıran kıraathanede, içecekler ise ücretsiz bir şekilde ikram ediliyor.
Açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, nezih bir ortamda açılışını gerçekleştirdikleri ‘Millet Kıraathanesi’nin vatandaşa hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti’nin gönül belediyeciliği konusunda 18 yıl boyunca güzel işlere imza attığını ifade eden Milletvekili Arvas, “AK Parti; ulaşım, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda dünyaya örnek olan bir iktidardır. Halkın hiçbir kesimini dışarıda bırakmayan gönül belediyeciliğiyle vatandaşa yeni hizmetler kazandırıyor. Bu vesileyle Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı kutluyorum ve kendisinden nice güzel hizmetleri bekliyoruz. Bizler her zaman Edremit’in yanındayız” dedi.
Bölgenin ilk Millet Kıraathanesini halkın hizmetine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise “Hem Edremit hem de Van halkına hizmet vereceğiz. Burada çocuklarımız etüt salonunda derslerini çalışabilecektir. Burada vakit geçirmek isteyen tüm halkımız çayını, çorbasını ücretsiz bir şekilde alacak. Hizmetimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum. Millet Kıraathanemizin tüm şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Açılış töreni Milletvekili Arvas ve beraberindekilerin kurdele kesiminin ardından Milet Bahçesinin gezilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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