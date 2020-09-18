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2 çocuğu dolaba kilitleyip, anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

DHA

2 çocuğu dolaba kilitleyip, anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı


Barış KUL/ ERCİŞ, (Van)-(DHA)VAN'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, 2 çocuğu giysi dolabına kilitleyip, anneye 1 saat işkence yaptıktan sonra 85 bin lirayı alıp kaçan maskeli 2 soyguncu yakalandı. Ailenin akrabaları olduğu ortaya çıkan soygunculardan biri tutuklandı, diğeri adli kontolle serbest bırakıldı. 
Olay, 11 Eylül günü, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan  Emrah-Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evinde meydana geldi. Eve giren maskeli 2 kişi, 2 çocuğuyla evde olan Bahar Ödül´ün ağzını bir örtüyle kapatarak, etkisiz hale getirdi. Ağlayan 9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki kardesi Sedef'i de elbise dolabına kilitledi. 2 şüpheli evde yaptıkları aramada para bulamayınca Bahar Ödül´ü darbetti. Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde olan 85 bin liranın yerini söyledi. Maskeli soyguncular, salondaki kanepenin altında olan, genç kadının eşinin bir gün önce ev almak için sattığı aracının parası olan 85 bin lirayı alıp, kaçtı. Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak, yardım istedi. 
YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ AKRABA ÇIKTI
Bahar Ödül, hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmlar sonunda şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö., olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi, Muradiye ilçesinde kaldıkları evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-09-18 13:47:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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