Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak geçici personeller kurayla belirlendi.

İşKur Van İl Müdürlüğü ve Tuşba Kaymakamlığı tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 300 geçici işçinin alımı Noter huzurunda yapılan kura sonucuyla belirlendi. İskele Ortaokulu Spor Salonunda yapılan kura çekiminde konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, “20202021 eğitim öğretim yılı için okullarımıza İşKur Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan yönetmelik çerçevesinde bugün 225 temizlik elemanı ve 75 güvenlik elemanı alımı kura çekimi yapmaktayız. Ben şahsım adına öncelikle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu çekilişin hayırlara vesile olmasını temenni eder, ismi çıkan arkadaşlara da hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Yapılan kura çekiminde bin 487 başvurudan 225 asil, 225 yedek, 75 güvenlik 75 yedek olmak üzere toplam 600 kişi belirlendi.

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