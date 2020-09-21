Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van merkez Tuşba ilçesi Göllü, Kasımoğlu, Adıgüzel ve Alaköy bölgesi, Edremit Dönemeç bölgesi ve Gevaş DaldereGövecik bölgesi alanlarda yaptıkları denetimde avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler.

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