Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Göz kapağı düşüklüğü neden olur?

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gevaş ilçesi çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yaralanan 2 kişi ekipler tarafından araçlardan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.