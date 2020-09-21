Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçti

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Yukarıdallı Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bu silaha ait mermi, 1 el bombası ve çok miktarda makineli tüfek mermisi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-09-21 14:22:00



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